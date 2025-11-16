Гоночный автомобиль врезался в толпу людей в Австралии

Гоночный автомобиль, участвовавший в соревновании, врезался в толпу зрителей на востоке Австралии. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили на 7News.
Инцидент случился в регионе Новый Южный Уэльс. В результате происшествия травмы получили девять человек.
На данный момент медики пытаются спасти одного из пострадавших — он находится в критическом состоянии с травмами позвоночника и бедра. Все остальные проходят реабилитацию.
В полиции сообщили, что участвовавший в гонке водитель врезался в автомобиль другого спортсмена, после чего потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, уточнили на местном телеканале.
Недавно гонщик Зейн Смит проехал по стене на скорости 320 километров в час во время заезда. На первом круге его автомобиль зажало машиной Джона Хантера Немечека во внешнюю стену.
До этого во время квалификации Гран-при Нидерландов лиса выбежала на трассу «Зандворт» за несколько секунд до того, как по ней проехал болид 27-летнего пилота итальянской команды «Феррари» монегаска Шарля Леклера.