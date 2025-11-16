Ричмонд
Воронежская гимнастка завоевала золото на чемпионате в Германии

Ангелина Мельникова лучше всех выступила в туре клубного немецкого турнира — в Бундеслиге.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz выиграла многоборье на этапе немецкой Бундеслиги. Об этом 15 ноября сама спортсменка сообщила в соцсетях.

Соревнования прошли в субботу в Эслингене. TSV Tittmoning-Chemnitz набрала 205,05 балла и заняла первое место. Ангелина показала лучший результат в команде — 55,40 балла по сумме четырех упражнений.

Второе место досталось команде с количеством баллов 197,35, третье — с 191,15 балла.

Воронежская спортсменка примет участие в финале женской Бундеслиги в Гейдельберге 29 ноября.

Напомним, наша землячка прилетела в Германию 13 ноября.