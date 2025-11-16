Воронежская гимнастка завоевала золото на чемпионате в Германии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz выиграла многоборье на этапе немецкой Бундеслиги. Об этом 15 ноября сама спортсменка сообщила в соцсетях.