Воронежская гимнастка завоевала золото на чемпионате в Германии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz выиграла многоборье на этапе немецкой Бундеслиги. Об этом 15 ноября сама спортсменка сообщила в соцсетях.
Соревнования прошли в субботу в Эслингене. TSV Tittmoning-Chemnitz набрала 205,05 балла и заняла первое место. Ангелина показала лучший результат в команде — 55,40 балла по сумме четырех упражнений.
Второе место досталось команде с количеством баллов 197,35, третье — с 191,15 балла.
Воронежская спортсменка примет участие в финале женской Бундеслиги в Гейдельберге 29 ноября.
Напомним, наша землячка прилетела в Германию 13 ноября.