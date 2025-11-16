Суд в Уфе обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти супруга

В документах отмечается, что семья обращалась в частную клинику, где им были оказаны услуги, включая криоконсервацию восьми эмбрионов. Позднее супруги подписали согласие на размораживание и перенос одного эмбриона в полость матки, и процедура была выполнена. Спустя некоторое время мужчина внезапно скончался.