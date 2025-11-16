Суд в Уфе обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти супруга

Суд в Уфе обязал частную клинику провести женщине процедуру экстракорпорального оплодотворения после смерти ее супруга, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
В документах отмечается, что семья обращалась в частную клинику, где им были оказаны услуги, включая криоконсервацию восьми эмбрионов. Позднее супруги подписали согласие на размораживание и перенос одного эмбриона в полость матки, и процедура была выполнена. Спустя некоторое время мужчина внезапно скончался.
После его смерти женщина обратилась в клинику с заявлением о проведении еще одного переноса эмбриона, однако получила отказ из-за отсутствия нового добровольного согласия супруга, указано в материалах.
Женщина подала иск, в котором просила признать за ней право на проведение процедуры и обязать медицинскую организацию оказать необходимые услуги. Изучая обстоятельства дела, суд сослался на практику постмортальной репродукции, предполагающей использование репродуктивного материала умерших лиц для зачатия и рождения детей.
Суд также изучил международную практику и указа, что данная практика применяется относительно недавно и связана с широким спектром социально-экономических, этических и правовых вопросов.
Суд учел, что в настоящее время в России отсутствуют прямые законодательные нормы, регулирующие подобные ситуации, и что супруг заявительницы при жизни дал согласие на размораживание и перенос эмбрионов. По результатам рассмотрения исковые требования были удовлетворены.
