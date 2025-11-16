Главные новости в Молдове на утро воскресенья, 16 ноября 2025:
1. Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.
2. Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.
3. Таинственная смерть гражданки Молдовы в Италии: Отвезла детей в школу, а потом ее нашли мертвой в лесу.
4. Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.
5. Правительственная делегация Молдовы вела себя нагло на встрече с представителями МВФ: Значит, у нас война не только с Россией и США, но теперь еще и с Международным валютным фондом.
Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.
«Хотелось бы напомнить этому потомку о слабостях римского императора Юлия Цезаря, которого кстати здорово критиковали за его пассивную роль в сексуальных упражнениях с сотоварищами» (далее…).
На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем самые популярные продукты (далее…).
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).