Южнокорейская компания LG зарегистрировала шесть товарных знаков в России

Южнокорейская компания LG зарегистрировала сразу шесть товарных знаков в России. Все они связаны с электроникой и цифровыми товарами. Об этом свидетельствуют данные, представленные на официальном сайте Роспатента.
Как известно, среди зарегистрированных компанией LG присутствует Xboom — бренд аудиосистем. В него входят, в том числе, модели XboomStage, XboomPower и XboomBuds. В базе они зарегистрированы в категории аудиоколонок, наушников и акустических систем.
Кроме того, в базу Роспатента внесены товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Они зарегистрированы как аудиосистемы, а также как обновление программного обеспечения, чипы и микросхемы.
Сами заявки компанией LG были поданы из США в период 2024—2025 годов. Действовать товарные знаки в России будут в течение десяти лет. То есть, до 2034−2035 годов.
Немногим ранее похожим образом поступил французский бренд Christian Dior. Он также зарегистрировал товарный знак в России. Причем заявка компанией была подана еще 1 августа 2024 года. Однако окончательное решение стало известно только в начале ноября 2025 года.