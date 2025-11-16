Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южнокорейская компания LG зарегистрировала шесть товарных знаков в России

Зарегистрированные компанией LG товарные знаки в РФ будут действовать до 2034−2035 годов.

Источник: Комсомольская правда

Южнокорейская компания LG зарегистрировала сразу шесть товарных знаков в России. Все они связаны с электроникой и цифровыми товарами. Об этом свидетельствуют данные, представленные на официальном сайте Роспатента.

Как известно, среди зарегистрированных компанией LG присутствует Xboom — бренд аудиосистем. В него входят, в том числе, модели XboomStage, XboomPower и XboomBuds. В базе они зарегистрированы в категории аудиоколонок, наушников и акустических систем.

Кроме того, в базу Роспатента внесены товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Они зарегистрированы как аудиосистемы, а также как обновление программного обеспечения, чипы и микросхемы.

Сами заявки компанией LG были поданы из США в период 2024—2025 годов. Действовать товарные знаки в России будут в течение десяти лет. То есть, до 2034−2035 годов.

Немногим ранее похожим образом поступил французский бренд Christian Dior. Он также зарегистрировал товарный знак в России. Причем заявка компанией была подана еще 1 августа 2024 года. Однако окончательное решение стало известно только в начале ноября 2025 года.