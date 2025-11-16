В Приморье харза удивила ученых умением передвигаться по деревьям без лап

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье зафиксированы уникальные способности харзы — яркой представительницы семейства куньих. Этот хищник демонстрирует поразительное умение передвигаться по деревьям. Он с легкостью взбирается даже по отвесным стволам и совершает точные прыжки с ветки на ветку на расстояние в несколько метров.
Особенностью харзы является тот факт, что она может передвигаться по деревьям с невероятной ловкостью, почти не используя лапы для захвата. Это умение позволяет ей успешно охотиться на других древесных обитателей.
Эти животные редко действуют в одиночку. Часто харзы перемещаются парами или целыми группами по три-четыре особи для более эффективной охоты.