Нарколог Исаев: алкоголь даже в небольших количествах провоцирует рак

Врач-психиатр ответил, есть ли связь между употреблением алкоголя и онкологией. Нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев подтвердил, что спиртное приводит к развитию злокачественных новообразований и это доказанный факт.
ВОЗ классифицирует этанол как канцероген 1-й группы, то есть вещество с неоспоримой способностью вызывать рак. Причем не важно, какие спиртные напитки употребляет человек и сколько они стоят.
— Ацетальдегид — это токсичное соединение, которое образуется в организме при расщеплении спирта. Он повреждает клетки, нарушает их нормальное восстановление и со временем может приводить к развитию опухолевых процессов, — отметил эксперт в беседе с RT.
Также алкоголь усиливает окислительный стресс, снижает иммунитет, повышает у женщин уровень эстрогенов, вызывает хроническое воспаление.
Наиболее выраженная связь алкоголя устанавливается с раком полости рта, глотки, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, у женщин в зоне риска молочные железы.
В случае с раком молочной железы риском является даже умеренное потребление спиртного.
Алкоголь и табак усиливают канцерогенное воздействие друг друга. Они негативно влияют на дыхательные пути.
Только около 8% случаев рака легких связаны с наследственными генетическими мутациями или предрасположенностью. Основным провокатором заболевания выступает курение. Об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов, ведущий научный сотрудник Спб НИИФ Минздрава России.
Ранее, онколог ответил, можно ли «накликать» рак сильными переживаниями.
— Стресс относится к факторам, ускоряющим течение заболевания, потому что на стрессе иммунная система немного пропадает и активирует зоны, которые могут ускорять темп роста деления клеток, — подтвердил в беседе с 360.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
В свою очередь, кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян поделился своим мнением: на его взгляд, примерно в 80% случаев онкология начинается не в теле, а в тот момент, когда человек перестает быть собой и живет чужой жизнью, пишет Царьград.