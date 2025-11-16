Никита Пресняков опроверг слухи о возвращении в Россию — у него другие планы

После развода Никиты Преснякова с Аленой Красновой все чаще обсуждается возможность его возвращения в Россию. Сейчас артист живет в Америке, но недавно его отец Владимир Пресняков не исключил такую возможность. Правда, добавил: когда будут улажены все рабочие вопросы.
Сам музыкант и клипмейкер Никита Пресняков развеял эти слухи. Внук Аллы Пугачевой пояснил, что полностью сосредоточен на карьере в США. Так что о возвращении в Россию речи не идет, по крайней мере пока.
— Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут очень сильно развивается карьера как и в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане, — сказал он Super.ru.
Сейчас Никита Пресняков со своей командой работает над клипом для Cynthia Erivo. А еще занимается продюсированием нескольких начинающих артистов.
Он не скрывает, что устал от внимания прессы, потому что в его адрес постоянно звучит один негатив. При этом сам он никогда не заявлял о себе как о мажоре и сыне богатых родителей.
В этом плане в Америке, уверен артист, гораздо проще, там никто не воспринимает его как внука Пугачевой и сына Орбакайте. Его ни с кем не сравнивают и не упрекают.