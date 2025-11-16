Ричмонд
Махачев победил австралийца на турнире UFC

В бою за титул UFC в полусреднем весе российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Ислам Махачев одержал победу над австралийским спортсменом Джеком Деллу Маддаленой.

