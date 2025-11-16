Россиянин Махачев завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленом.
Теперь спортсмен является обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории.
По итогам пяти раундов судьи приняли единогласное решение в пользу навыков российского бойца.
Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение MMA. В активе — победная серия из 16 поединков. Он владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что американский боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. В результате спортсмен получил удар по лицу.
9 марта россиянин Магомед Анкалаев также одержал победу над бразильцем Алексой Перейру и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, в свою очередь, стал чемпионом в лиге пощечин Power Slap, которую организовал гендиректор UFC Дана Уайт.