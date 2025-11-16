Лукашенко сказал, кто в Беларуси справится с любыми задачами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября поздравил сотрудников сельского хозяйства с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и сказал, кто в Беларуси справится с любыми задачами. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства заметил, что 2025 год выдался экстремально сложным по причине катаклизмов. Однако благодаря профессионализму, усердию, рачительному отношению к родной земле со стороны сотрудников сельского хозяйства, в Беларуси был собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса. Речь идет про более 11 миллионов тонн.
Александр Лукашенко обратил внимание, что работа всех звеньев агропромышленного комплекса дала возможность выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд. Кроме того, она позволила собрать достойный урожай технических культур, заготовить нужный объем фуража для животноводства, а также загрузить мощности перерабатывающих предприятий.
— Полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал, — подчеркнул глава государства.
По словам президента Беларуси, этот высокий результат стал возможным благодаря труду тысяч людей, для которых земля является источником вдохновения.
— Убежден, что вы справитесь с любыми задачами, стоящими перед сельским хозяйством, и мы еще не раз будем гордиться вашими успехами, — заявил Александр Лукашенко.
