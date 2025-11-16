Лукашенко сказал, кто в Беларуси справится с любыми задачами

Глава государства заметил, что 2025 год выдался экстремально сложным по причине катаклизмов. Однако благодаря профессионализму, усердию, рачительному отношению к родной земле со стороны сотрудников сельского хозяйства, в Беларуси был собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса. Речь идет про более 11 миллионов тонн.