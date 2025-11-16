За срубленную в лесу елку может грозить штраф в три миллиона рублей

Общественный деятель, специалист по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью ответил, какие последствия ждут тех, кто занимается самовольной вырубкой елок в преддверии Нового года.
Многим людям кажется, что одно дерево никак не повлияет на лес, однако подобное деяние влечет серьезные административные санкции. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за самостоятельную вырубку обычной ели гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 8.28. Она предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
Если нарушитель использовал технику, транспорт или инструмент вроде бензопилы, то придется заплатить больше — до 5 тыс. рублей.
Сотрудники правоохранительных органов также имеют право конфисковать незаконно заготовленные древесину и инструменты, использованные для совершения правонарушения.
Если нанесенный лесной экосистеме ущерб превышает пять тысяч рублей, дело приобретает уголовный характер. Тогда нарушение квалифицируют по статье 260 Уголовного кодекса. Сумма штрафа возрастает до полумиллиона рублей либо может последовать лишение свободы сроком до двух лет.
А если окажется, что рубка осуществлялась организованной группой или привела к значительным убыткам (более 50 тысяч рублей), штрафы возрастают многократно, достигая уровня в три миллиона рублей.
— Важно знать, что в предновогодний и новогодний периоды, как правило, с ноября по январь, сумма ущерба за хвойные деревья увеличивается. Это означает, что стоимость даже одной небольшой ели может превысить порог в 5 тыс. рублей, что, вероятно, повлечет за собой уже уголовное преследование, — сказал он RT.
Ранее, доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова дала советы, как подготовиться к Новому году без стресса и выгорания. Главный источник предновогоднего стресса — это миф об «идеальном празднике», навязанный нам соцсетями и рекламой. Создайте «островки покоя», пишет «Газета.Ru».
Выбор новогоднего дерева — тоже задачка со звездочкой. Если остановиться на искусственном варианте, то елка должна отличаться прочностью и не иметь резкого неприятного запаха. Также рекомендуется выяснить, обработана ли конструкция огнеупорным составом, и проверить, не осыпаются ли иголки, пишет Царьград.