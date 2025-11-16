За срубленную в лесу елку может грозить штраф в три миллиона рублей

— Важно знать, что в предновогодний и новогодний периоды, как правило, с ноября по январь, сумма ущерба за хвойные деревья увеличивается. Это означает, что стоимость даже одной небольшой ели может превысить порог в 5 тыс. рублей, что, вероятно, повлечет за собой уже уголовное преследование, — сказал он RT.