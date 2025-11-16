В нескольких регионах РФ зафиксированы сбои в работе интернета от «Ростелекома»

В ряде российских регионов пользователи столкнулись с перебоями в работе проводного интернета от оператора «Ростелеком». На это указывают данные платформ Downdetector и «Сбой.рф», отслеживающих сбои в сети.
Согласно статистике Downdetector, больше всего жалоб на нестабильность подключения или полное отсутствие связи поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, на долю которого приходится около 34% всех обращений. Далее следуют Ивановская область — 19%, Владимирская область — 13%, а также Самарская и Челябинская области, каждая из которых дает примерно по 5% сообщений о проблемах.
При этом сервис «Сбой.рф» показывает несколько иную картину распределения обращений. Наибольшее число жалоб фиксируется от жителей Москвы — около 45% всех сообщений. Также отмечается рост проблем у пользователей из Ярославской области — 13%, Санкт-Петербурга — 9%, Ивановской (8%) и Владимирской (6%) областей.
Оператор «Ростелеком» объяснил «Ъ», что перебои оказались следствием аварии, возникшей по вине «третьих лиц». Из-за инцидента у части пользователей отключилось не только интернет-соединение, но и телевидение.
Напомним, Минцифры России расширило перечень интернет-ресурсов, которые будут оставаться доступными даже при ограничении мобильного интернета. В обновленный «белый список» вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, ведомств и региональных властей. Доступ также сохранится к порталам Генпрокуратуры, «Почты России» и Альфа-Банка.
В список также включены система «Честный знак» и крупные СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру» и Rambler. Работать продолжат 2ГИС, сервис такси «Максим», сайты РЖД и Туту.ру, а также Gismeteo.
В Государственной думе позже объяснили, почему мессенджер Telegram не может быть включен в «белый список» доступных при ограничениях интернет-ресурсов. По словам депутата Антона Немкина, платформа не подходит под требования перечня, поскольку является иностранным сервисом.
Ранее KP.RU писал, что Правительство РФ внесло в перечень угроз безопасности интернета риск потери связи между российскими и зарубежными сетями. В документе указано, что такие сбои могут привести к невозможности установления соединения, обмена данными и доступа к иностранным интернет-ресурсам.