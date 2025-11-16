В нескольких регионах РФ зафиксированы сбои в работе интернета от «Ростелекома»

Согласно статистике Downdetector, больше всего жалоб на нестабильность подключения или полное отсутствие связи поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, на долю которого приходится около 34% всех обращений. Далее следуют Ивановская область — 19%, Владимирская область — 13%, а также Самарская и Челябинская области, каждая из которых дает примерно по 5% сообщений о проблемах.