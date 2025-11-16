«Ночь диспансеризации» в Башкирии отметили на федеральном уровне

Опыт Башкирии по проведению «Ночи диспансеризации» отмечен на федеральном уровне. Об этом сообщил глава минздрава республики Айрат Рахматуллин.
— Формат вечерней диспансеризации действительно оказался востребованным — всего за 4 часа в Стерлитамаке обследование прошли 138 человек, которые не могли посетить поликлинику в рабочее время, — рассказал министр.
Напомним, акция «Ночь диспансеризации» впервые состоялась в поликлинике городской клинической больницы № 1 Стерлитамака.
В первую очередь, мероприятие было ориентировано на работающее население, но привлекло внимание жителей всех возрастов. Участники высоко оценили удобство вечернего формата и высказали пожелание проводить такие акции регулярно.
По данным регионального минздрава, на сегодняшний день в Башкирию диспансеризацию прошли более 1,4 млн жителей республики.