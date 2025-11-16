Красноярцу дали условный срок за кражу окон в Николаевке

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за распространение наркотиков житель краевого центра 1979 г.р. Мужчина сообщил, что осматривал дома в Николаевке, подлежащие сносу, на предмет имущества, которое может подойти для ремонта его построек. Не найдя ничего подходящего, он заметил во дворе одного из домов беседку с пластиковыми окнами. Решив, что они идеально подойдут для его веранды, красноярец перелез через забор. Убедившись, что в доме и на территории никого нет, он демонтировал окна, загрузил в автомобиль и скрылся. Похищенное имущество он привез к себе и поставил во дворе дома.