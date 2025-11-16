Норильчанка высудила 800 тысяч после падения сына на самокате

Норильчанка высудила 800 тысяч рублей после падения сына на улице. ЧП случилось летом 2023 года. Ребенок катался на самокате по пешеходной дорожке. Асфальт на том месте давно находился в аварийном состоянии. Попав в рытвину, мальчик потерял управление. Последствия были печальными: закрытая травма брюшной полости, разрыв селезенки. Орган пришлось удалить.