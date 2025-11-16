Норильчанка высудила 800 тысяч после падения сына на самокате

Норильчанка высудила 800 тысяч рублей после падения сына на улице. ЧП случилось летом 2023 года. Ребенок катался на самокате по пешеходной дорожке. Асфальт на том месте давно находился в аварийном состоянии. Попав в рытвину, мальчик потерял управление. Последствия были печальными: закрытая травма брюшной полости, разрыв селезенки. Орган пришлось удалить.
Женщина потребовала через суд взыскать полтора миллиона рублей. Выяснилось, что отвечает за состояние конкретного участка муниципальной земли МКУ «УЖКХ».
Однако суд удовлетворил требование истицы частично, уменьшив сумму компенсации морального вреда до 800 тысяч.
— Суд учел, что ответственность за здоровье ребенка лежит на родителе. При должной осмотрительности родитель обязан следить за ребенком, находящимся на дворовой территории, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Решение вступило в законную силу.