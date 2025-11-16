Овчинский: семь домов расселили в районе Соколиная Гора в рамках реновации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители, заселяющиеся в новые дома по реновации, получают не только улучшенное комфортное жилье, но и современный энергоэффективный жилой фонд. Как отметил мэр, новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади. Экономия составляет 40% в сравнении со старыми пятиэтажками.