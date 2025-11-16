Ричмонд
Овчинский: семь домов расселили в районе Соколиная Гора в рамках реновации

Порядка 500 семей уже заселились в новые жилые комплексы.

Источник: Аргументы и факты

Семь старых жилых дома полностью расселили в районе Соколиная Гора в Восточном округе Москвы в рамках реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В 2024 году в районе Соколиная Гора началось переселение жителей в первую новостройку по программе реновации на 9-й улице Соколиной Горы. Сегодня жители уже семи старых домов переехали в новое комфортное жилье», — приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского.

Порядка 500 семей уже заселились в четыре новых дома на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице. Квартиры, в которые заезжают москвичи, сдаются уже с готовой улучшенной отделкой. Придомовые территории благоустроены: там оборудованы детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники.

Пресс-служба Департамента градостроительной политики уточняет, что в рамках реновации в районе Соколиная Гора всего будут расселены 68 домов, в которых живут порядка 12,3 тыс. жителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители, заселяющиеся в новые дома по реновации, получают не только улучшенное комфортное жилье, но и современный энергоэффективный жилой фонд. Как отметил мэр, новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади. Экономия составляет 40% в сравнении со старыми пятиэтажками.

Владислав Овчинский ранее рассказал о том, что в Краснопахорском районе Троицкого административного округа строят новый ЖК общей площадью почти 24 тыс. кв. метров в рамках программы реновации. Строительство ведется в экологически чистом районе, окруженном обширной природной зоной. Вблизи расположены леса, усадьба Михайловское и река Пахра.

