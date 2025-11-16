Снегопад надвигается на Курган и Шадринск

В Кургане и Шадринске обещали снег.
В Кургане и Шадринске 17 ноября к вечеру ожидается снег и минусовая температура. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«К вечеру в городах прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Днем будет солнце, температура воздуха от −1 до −5 градусов. Ветер порывами до 5 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее сообщалось, что курганцев ждет во второй половине ноября очень теплая погода, средняя температура будет на восемь градусов выше климатической нормы. Вероятны оттепели, во время которых столбики термометров поднимутся до +6 градусов.