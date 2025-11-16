Махачев победил Маддалену и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Бой, который многие эксперты называли «историческим вызовом», стал первым для Делла Маддалены в роли защитника пояса — австралиец завоевал его всего полгода назад, победив Белала Мухаммада. Однако 33-летний Махачев, спустившийся из лёгкого веса, где он успешно защищал титул четыре раза, не оставил сопернику шансов. С самого начала поединка россиянин навязал свой стиль: агрессивное давление в стойке, мощные тейкдауны и контроль на земле.