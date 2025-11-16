Ричмонд
В Грайворонском округе Белгородчины будут сообщать об атаках БПЛА по радио

В целях повышения оперативности информирования граждан о воздушных угрозах в Грайворонском округе Белгородской области введена система радиооповещения. По заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, жители округа будут получать уведомления об атаках БПЛА через вещание двух радиоканалов.

Источник: Life.ru

Данный механизм безопасности был апробирован ранее на территории Волоконовского района. Губернатор подтвердил, что в его сообщении на платформе Max были названы конкретные частоты, задействованные для передачи экстренных извещений: это «Мир Белогорья» и «Радио Z».

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Самарской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

