В Грайворонском округе Белгородчины будут сообщать об атаках БПЛА по радио

Данный механизм безопасности был апробирован ранее на территории Волоконовского района. Губернатор подтвердил, что в его сообщении на платформе Max были названы конкретные частоты, задействованные для передачи экстренных извещений: это «Мир Белогорья» и «Радио Z».
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Самарской областью.
