Ученый Эйсмонт рассказал о судьбе кометы, которую увидел Иван Грозный

«Однако, исходя из того, что ряд исторических источников указывает на наличие такого небесного тела, можно предположить, что в настоящее время его уже не существует: или двигаясь в сторону Солнца комета сгорела, или покинула пределы Солнечной системы», — сказал Эйсмонт.