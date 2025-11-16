В Москву пришли зимние морозы

Помимо холодов накануне в Москве также выпал и первый снег. Синоптики отмечают, что снегопад произошел с задержкой примерно в один месяц. Согласно статистическим данным, обычно первый снег в столице наблюдается примерно 17 октября. По прогнозу метеорологов, снежный покров исчезнет к середине текущей недели, однако к выходным дням снег может вернуться. Формирование устойчивого снежного покрова в Москве ожидается лишь к концу ноября. Также сильный снегопад прошел в Мурманской и Ленинградской областях. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.