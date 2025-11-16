В Москву пришли зимние морозы

По словам синоптика, прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала текущей осени.
Минувшей ночью в московском регионе резко похолодало. В столичном районе Бутово температура опустилась до −6,8 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась и ударили морозцы. В Москве минимальная температура на ВДНХ составила −4,3, в Тушино −5,2, на Балчуге −2,4, Строгино −3,9, Бутово −6,8», — написал Тишковец в своем telegram-канале.
Он также отметил, что в столице прошедшая ночь отметилась рекордно низкими температурами с начала осеннего периода. Тишковец добавил, что в Московской области наиболее низкие температурные показатели зафиксированы в нескольких локациях: в Ново-Иерусалиме температура опустилась до −7,0, в Черустях (местном полюсе холода) — до −7,4, а в Михайловском — до −7,6. Указанные значения соответствуют климатическим нормам декабря, заметил синоптик.
Помимо холодов накануне в Москве также выпал и первый снег. Синоптики отмечают, что снегопад произошел с задержкой примерно в один месяц. Согласно статистическим данным, обычно первый снег в столице наблюдается примерно 17 октября. По прогнозу метеорологов, снежный покров исчезнет к середине текущей недели, однако к выходным дням снег может вернуться. Формирование устойчивого снежного покрова в Москве ожидается лишь к концу ноября. Также сильный снегопад прошел в Мурманской и Ленинградской областях. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.