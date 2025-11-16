Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале выбрали лучшего народного дружинника

Житель Приуральского района Александр Шлюшинский стал лучшим народным дружинником Ямала. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова. Конкурс прошел в рамках Года Героев на Ямале.

Александр Шлюшинский стал лучшим среди 12 добровольцев округа.

Житель Приуральского района Александр Шлюшинский стал лучшим народным дружинником Ямала. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова. Конкурс прошел в рамках Года Героев на Ямале.

«В состязании с 12 сильнейшими добровольцами со всего округа Александр Владимирович блестяще справился со всеми испытаниями», — отметила Трескова в своем telegram-канале. Глава Приуральского района отметила, что победа Александра Шлюшинского — это не только личное достижение, но и напоминание о связи воинской доблести и гражданской ответственности.

Александр Шлюшинский — ветеран СВО и участник программы «Герои Ямала». Марина Трескова поздравила победителя и пожелала ему сил, здоровья и надежных людей рядом.