На Ямале выбрали лучшего народного дружинника

«В состязании с 12 сильнейшими добровольцами со всего округа Александр Владимирович блестяще справился со всеми испытаниями», — отметила Трескова в своем telegram-канале. Глава Приуральского района отметила, что победа Александра Шлюшинского — это не только личное достижение, но и напоминание о связи воинской доблести и гражданской ответственности.