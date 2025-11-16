Ричмонд
МВД разъяснило правила замены просроченных водительских прав

Если гражданин не управлял автомобилем после окончания срока действия прав, то основания для привлечения его к ответственности отсутствуют. Об этом рассказали в МВД России, разъяснив ситуацию с водительскими удостоверениями с истёкшим сроком действия.

Источник: Life.ru

«В случае, если гражданин в период после истечения срока действия водительского удостоверения не управлял транспортным средством, оснований для привлечения его к ответственности нет», — передаёт ТАСС.

При этом за управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для прав, срок действия которых истёк с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года, установлен переходный период до 2026 года. Владельцы таких удостоверений могут заменить их без сдачи экзаменов, представив медицинскую справку, паспорт и старые права.

Ранее сообщалось, что гражданам России, планирующим автомобильные поездки за рубеж, целесообразно заблаговременно обновить водительские удостоверения. Это связано с тем, что временный порядок автоматического продления действия прав, введённый в 2022 году, утратит силу с 1 января 2026 года и применяется исключительно на территории Российской Федерации.

