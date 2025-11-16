МВД разъяснило правила замены просроченных водительских прав

При этом за управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для прав, срок действия которых истёк с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года, установлен переходный период до 2026 года. Владельцы таких удостоверений могут заменить их без сдачи экзаменов, представив медицинскую справку, паспорт и старые права.