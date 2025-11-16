Овечкин приблизился к рекорду Гретцки, сократив отставание до 37 голов

Российский хоккеист Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу 16 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Девилз» (3:2).
Это стал его 979-м гол в НХЛ с учётом плей-офф.
В итоге Овечкин сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам до 37 голов — 979 против 1016.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» стал первым игроком в истории НХЛ, который забросил 900 голов в матчах регулярного чемпионата.