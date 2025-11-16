Ричмонд
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки, сократив отставание до 37 голов

16 ноября Александр Овечкин забил гол и отдал передачу в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Девилз» (3:2).

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу 16 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Девилз» (3:2).

Это стал его 979-м гол в НХЛ с учётом плей-офф.

В итоге Овечкин сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам до 37 голов — 979 против 1016.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» стал первым игроком в истории НХЛ, который забросил 900 голов в матчах регулярного чемпионата.