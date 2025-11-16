Госстандарт сказал, как белорусы могут сэкономить на отоплении зимой. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил заместитель председателя Госстандарта, директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий. Об этом пишет БелТА.
Замглавы Госстандарта уточнил, что для владельцев частных домов есть альтернатива при выборе источников тепла. Речь идет про использование древесно-топливных пеллет. Он уточнил, что про эффективность их использования можно судить по объемам потребления.
— Мы приросли, если сравнивать с 2021 годом, в 2024 году в два раза, а в 2025 году только на внутреннем рынке — до трех раз.
Виталий Крецкий уточнил, что на уровне правительства была установлена единая цена на пеллеты — 50 рублей за тонну. Он отметил, что в среднем для отопления обычного жилого дома за отопительный сезон белорус будет тратить около 3,5 — 4 тонн.
— То есть порядка 200 рублей за отопительный период сегодня достаточно, чтобы нагреть дом, — заметил замглавы Госстандарта.
По его словам, предприятия лесной отрасли готовы поставлять такое топливо белорусам по их заявкам. И подчеркнул, что в ближайшей перспективе намерены в разы прирасти именно по внутреннему потреблению пеллет — до 1250 тысяч тонн в год.
