Посылки от Красноярской епархии доставлены бойцам СВО

Помощь военным оказывается с самого начала СВО. Красноярская епархия давно сотрудничает с фондом «Доброволец». Совместными усилиями на собранные средства регулярно приобретается необходимая военным техника и транспорт. На этот раз им отправили дрон-детекторы, которые уже используются в зоне спецоперации. А еще партию радиостанций и мотоцикл.