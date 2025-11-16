Посылки от Красноярской епархии доставлены бойцам СВО

Последние (по времени отправки) посылки от прихожан и духовенства Красноярской епархии доставлены на передовую бойцам специальной военной операции. Об этом сообщил президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и членам их семей «Доброволец» Александр Шестаков.
Помощь военным оказывается с самого начала СВО. Красноярская епархия давно сотрудничает с фондом «Доброволец». Совместными усилиями на собранные средства регулярно приобретается необходимая военным техника и транспорт. На этот раз им отправили дрон-детекторы, которые уже используются в зоне спецоперации. А еще партию радиостанций и мотоцикл.
Ответом стали слова благодарности: «Огромное спасибо за своевременную помощь. Мы чувствуем вашу поддержку на расстоянии!» — рассказали в пресс-службе Красноярской епархии.