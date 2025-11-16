Ричмонд
Махачев первым из России стал чемпионом в двух дивизионах UFC

Россиянин победил австралийца Джека Деллу Маддалену в полусреднем весе.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев стал первым спортсменом из РФ и 11-м в истории, который завоевал чемпионский титул UFC в двух дивизионах.

Сегодня, 16 ноября, состоялся поединок турнира UFC 322 в Нью-Йорке, где Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (50−45, 50−45, 50−45), отобрав у него пояс в полусреднем весе.

В мае россиянин освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин отмечал, что Махачев является фаворитом встречи с Маддаленой с соотношением шансов примерно 60 на 40, несмотря на то, что это выступление для него в более тяжелом весе.