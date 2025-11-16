Что будет с человечеством при взрыве сверхновой: астроном озвучил неожиданный прогноз

Человечество сумеет выжить при взрыве сверхновой. Такое мнение выразил известный российский астроном Владимир Сурдин. Его слова передает «Газета.Ru».
Как известно, ближайшим к Земле кандидатом в сверхновые является красный сверхгигант Бетельгейзе. Он находится в 550 световых годах от нашей планеты. И его ядро настолько нестабильно, что ученые не исключают взрыв. Причем уже в скором времени. Но есть деталь. В космосе «скоро» — это в промежутке от десяти до ста тысяч лет.
На этом нюансы не заканчиваются. Как отметил Сурдин, сверхновые вспыхивают по-разному, а о составе Бетельгейзе известно крайне мало. Разве что тот факт, что при взрыве рядом с Солнечной системой все было бы сопоставимо с солнечной вспышкой.
При этом даже в таком случае угрозы для Земли нет. Поскольку ущерб нашей планете Бетельгейзе сможет нанести, только если будет находиться в Солнечной системе. Само Солнце коллапсировать тоже не сможет — у него слишком маленькая масса.
Немногим ранее жители Земли могли наблюдать необычное космическое явление. Мимо планеты пролетала комета Lemmon. Она двигалась со скоростью в пять миллионов километров в сутки. При этом разглядеть ее можно раз в 1350 лет.