Что будет с человечеством при взрыве сверхновой: астроном озвучил неожиданный прогноз

Как известно, ближайшим к Земле кандидатом в сверхновые является красный сверхгигант Бетельгейзе. Он находится в 550 световых годах от нашей планеты. И его ядро настолько нестабильно, что ученые не исключают взрыв. Причем уже в скором времени. Но есть деталь. В космосе «скоро» — это в промежутке от десяти до ста тысяч лет.