В Ярославской области усилили защиту линий электропередачи

Защиту 10 воздушных линий электропередач (ЛЭП) усилили в Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов региона.
На сетях, обеспечивающих электроснабжение Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Рыбинска, установлено более 70 современных гасителей вибрации. Они ограничивают амплитуду колебаний проводов при сильных порывах ветра, предотвращая схлестывание, изломы и последующие обрывы. Своевременная замена устройств позволяет энергетикам минимизировать риски технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения потребителей.
«Повышение надежности энергокомплекса региона — одна из ключевых задач. Техническое переоснащение критически важных ЛЭП напрямую влияет на бесперебойность электроснабжения домов, где живут тысячи людей, а также предприятий и объектов социальной сферы. Установка нового оборудования — это своевременная и грамотная мера по минимизации рисков в период неблагоприятных погодных условий», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.