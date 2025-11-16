В Ярославской области усилили защиту линий электропередачи

«Повышение надежности энергокомплекса региона — одна из ключевых задач. Техническое переоснащение критически важных ЛЭП напрямую влияет на бесперебойность электроснабжения домов, где живут тысячи людей, а также предприятий и объектов социальной сферы. Установка нового оборудования — это своевременная и грамотная мера по минимизации рисков в период неблагоприятных погодных условий», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.