ЖХК сказало, что на каждого белоруса приходится 433 килограммов мусора в год

По словам начальника управления, в 2024 году объем отходов составил 4,3 миллиона тонн. Он добавил, что из указанного количества вывезено и принято от белорусов около 3,5 миллион тонн. Что касается вторичных ресурсов, которые не требуют сортировки, оказалось лишь 800 тысяч тонн.