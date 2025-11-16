Пензенские ученые создали прототип мессенджера с ИИ-ассистентом

Архитектура мессенджера с ИИ-ассистентом состоит из четырех основных компонентов: мобильного приложения, серверной части, модуля на основе нейронной сети и базы данных. Встроенный искусственный интеллект выглядит как обычный участник чата. Для обращения к нему разработчики создали специальную кнопку. Кликнув по ней, во всплывающем окне можно набрать сообщение, адресованное ИИ. В скором времени там также станет доступна функция обмена видео, аудио и фото.