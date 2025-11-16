Пензенские ученые создали прототип мессенджера с ИИ-ассистентом

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали прототип мессенджера с ИИ-ассистентом для общения и совместной работы сотрудников компаний, госучреждений и бизнес-сектора. Работа проводилась по национальному проекту «Средства производства и автоматизации», сообщили в вузе.
«Наш умный мессенджер поможет вести работу над проектом, стартапом или другой любой задумкой коллектива. Встроенный ИИ сэкономит время на поиск необходимой информации. Это позволяет получить ответ здесь и сейчас, не прибегая к помощи поисковых систем, сразу спросить или уточнить вопрос внутри чата», — отметил магистрант ПГУ Илья Кирюткин.
Архитектура мессенджера с ИИ-ассистентом состоит из четырех основных компонентов: мобильного приложения, серверной части, модуля на основе нейронной сети и базы данных. Встроенный искусственный интеллект выглядит как обычный участник чата. Для обращения к нему разработчики создали специальную кнопку. Кликнув по ней, во всплывающем окне можно набрать сообщение, адресованное ИИ. В скором времени там также станет доступна функция обмена видео, аудио и фото.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.