За ночь над Ростовской областью уничтожено пять украинских дронов

В ночь на воскресенье, 16 ноября, над Ростовской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
— Всего по стране за эту ночь уничтожены 57 БПЛА, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 16 ноября силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на севере Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах.
— Жертв и пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.
«Называла меня астральным мужем»: Поклонница девять лет преследует звезду «Битвы экстрасенсов» из Ростова.
«Думала, что обезображена навсегда»: Как под Ростовом из-за собак хозяева попали в большие неприятности.