Россиянка серьезно пострадала в результате ДТП в Паттайе

Тайские врачи подключили россиянку к ИВЛ после ДТП в Паттайе. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в ThePattayaNews.
Инцидент произошел 14 ноября, когда девушка ехала по острову на мотоцикле Kawasaki-125. В определенный момент перед ней возникла тележка с едой, она попыталась от нее увернуться и столкнулась с бордюром. От сильного удара она сразу упала на землю, уточнили в издании.
По данным Telegram-канала Shot, врачи зафиксировали у россиянки переломы костей, рук, лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас девушке необходима постоянная вентиляция легких.
Кроме того, в больнице выяснилось, что у нее нет страховки. Сейчас на ее лечение требуется около 250 тысяч рублей.
11 ноября туристический автобус с россиянами на борту столкнулся с грузовиком в Египте — в результате аварии пострадали 27 граждан России.
В апреле в Таиланде произошла еще одна смертельная авария при участии российского гражданина — он, будучи водителем мотоцикла, на огромной скорости столкнулся со столбом.