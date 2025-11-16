Россиянка серьезно пострадала в результате ДТП в Паттайе

Инцидент произошел 14 ноября, когда девушка ехала по острову на мотоцикле Kawasaki-125. В определенный момент перед ней возникла тележка с едой, она попыталась от нее увернуться и столкнулась с бордюром. От сильного удара она сразу упала на землю, уточнили в издании.