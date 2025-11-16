В Волгограде общежитие месяц без отопления — Бастрыкин вмешался в ситуацию

Следственный комитет России подключился к проверке после обращений жителей, ведь такая проблема повторяется каждый год из-за затопленного подвала. В прошлом году ситуацию удалось исправить только после личного вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас он потребовал разобраться в нарушении прав людей и найти виновных, ведь отсутствие тепла в жилом доме — это угроза жизни и здоровью.