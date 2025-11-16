Ричмонд
В Волгограде общежитие месяц без отопления — Бастрыкин вмешался в ситуацию

Глава федерального ведомства требует наказать виновных.

Источник: AP 2024

В Волгограде в общежитии на улице Слепцова, дом 4, уже месяц нет отопления — жильцы мерзнут, а дом признан аварийным, но расселение не начато.

Следственный комитет России подключился к проверке после обращений жителей, ведь такая проблема повторяется каждый год из-за затопленного подвала. В прошлом году ситуацию удалось исправить только после личного вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас он потребовал разобраться в нарушении прав людей и найти виновных, ведь отсутствие тепла в жилом доме — это угроза жизни и здоровью.

По факту неоказания услуг, соответствующих требованиям безопасности, уже открыто уголовное дело. В суде находится и другое дело — о том, что власти не признали ряд домов аварийными вовремя, хотя они опасны для жизни.

Ранее Бастрыкина заинтересовал аварийный дом в Волгограде.