Битва с Маддаленой принесла Махачеву уникальное для россиянина достижение в UFC

Россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену, став чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе.

Россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену, став чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе. В прошлом он уже получал титул в легком весе.

Махачев стал первым россиянином, сумевшим стать чемпионом в двух разных дивизионах, и 11-м бойцом в истории, которому такое удалось.

Боец освободил титул UFC в легком весе в мае 2025 года, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Титул он завоевал в первой же битве в данной категории.

Махачев повторил самую длинную победную серию в истории UFC (16 раз) и станет абсолютным рекордсменом, если выиграет следующее сражение. За всю карьеру боец победил 28 раз и проиграл один раз, у его оппонента 18 побед при трех поражениях.

Читайте материал «Лукашенко рассказал о рекорде, установленном в Белоруссии».

