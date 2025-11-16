Битва с Маддаленой принесла Махачеву уникальное для россиянина достижение в UFC

Россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену, став чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе. В прошлом он уже получал титул в легком весе.
Махачев стал первым россиянином, сумевшим стать чемпионом в двух разных дивизионах, и 11-м бойцом в истории, которому такое удалось.
Боец освободил титул UFC в легком весе в мае 2025 года, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Титул он завоевал в первой же битве в данной категории.
Махачев повторил самую длинную победную серию в истории UFC (16 раз) и станет абсолютным рекордсменом, если выиграет следующее сражение. За всю карьеру боец победил 28 раз и проиграл один раз, у его оппонента 18 побед при трех поражениях.
