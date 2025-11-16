Нижегородские ученые представили методы восстановления после инсульта

Ученые Университета «Неймарк» и Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского Сусанна Гордлеева и Виктор Казанцев представили новые методы восстановления после инсульта на конференции во Вьетнаме. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Первый из методов, ускоряющих процесс восстановления, основан на магнитной стимуляции префронтальной коры. Благодаря применению магнитных импульсов ученым удалось усилить необходимые ритмы мозга. Участники эксперимента начинали быстрее концентрироваться на мысленном представлении движения конечностями, которое лежит в основе реабилитации.
Второй подход — использование «обратной связи». Когда мысленная команда формулировалась достаточно четко, чтобы система распознала ее, на запястье участника эксперимента подавался легкий вибрационный сигнал. Исследователям удалось подтвердить, что это простое действие усиливало активность моторной коры — области мозга, отвечающей за движения.
«Результаты исследований подтверждают перспективность неинвазивной стимуляции мозга для улучшения взаимодействия человека и компьютера. В перспективе это позволит сделать восстановление после инсульта более быстрым и доступным для разных категорий пациентов», — отметил заведующий кафедрой нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Виктор Казанцев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.