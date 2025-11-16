В больницу города Харовска Вологодской области поступил рентген-аппарат

Цифровой рентгенологический аппарат начал работать в центральной районной больнице в городе Харовске Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Главные преимущества нового аппарата — высокое качество снимков и значительное снижение лучевой нагрузки на пациентов. Все результаты исследований автоматически сохраняются и передаются в центральный архив, что гарантирует их сохранность для дальнейших консультаций. Аппарат будет использоваться для самых разных целей, включая диагностику экстренных случаев, травм, исследований легких, суставов и плоскостопия. Еще сотрудники получили новую мебель и современную компьютерную технику.
«Новый аппарат мы ждали с нетерпением. Сейчас узнаем его изнутри, каждый раз открываем для себя что-то новое. Старый аппарат был кассетный, что значительно увеличивало время работы, и качество снимков другим. А сейчас — просто красота. Не нужно везти пациентов в соседнее здание — достаточно спуститься на первый этаж. Очень приятно, что в нашей больнице постоянно что-то обновляется, закупается», — отметила рентгенолаборант Жанна Малышева.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.