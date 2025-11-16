В больницу города Харовска Вологодской области поступил рентген-аппарат

«Новый аппарат мы ждали с нетерпением. Сейчас узнаем его изнутри, каждый раз открываем для себя что-то новое. Старый аппарат был кассетный, что значительно увеличивало время работы, и качество снимков другим. А сейчас — просто красота. Не нужно везти пациентов в соседнее здание — достаточно спуститься на первый этаж. Очень приятно, что в нашей больнице постоянно что-то обновляется, закупается», — отметила рентгенолаборант Жанна Малышева.