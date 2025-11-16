СК: тело девушки обнаружено рядом с многоэтажным домом в «Минск-Мире»

СК сообщил, что тело девушки обнаружено рядом с многоэтажным домом в «Минск-Мире». Подробности сообщили агентству «Минск-Новости» в управлении Следственного комитета по городу Минску.
В сети 15 ноября, в субботу, начали появляться фото и видео погибшей девушки, тело которой было найдено рядом с домом на улице Брилевской.
— По данным следствия, 15 ноября с признаками падения с высоты у многоэтажного дома на улице Брилевской в Минске обнаружено тело 22-летней девушки, — сообщили в ведомстве.
В УСК добавили, что следственно-оперативная группа провела осмотр места случившегося. Кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее производство поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.
