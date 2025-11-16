В Иркутской области впервые прошел форум молодых семей

IrkutskMedia, 16 ноября. С 14 по 16 ноября в Иркутской области впервые состоялся Форум молодых семей (18+). Мероприятие прошло в областном Доме молодежи и объединило более 200 участников из разных муниципальных образований.
Как сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области, мероприятие организовали в рамках национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта «Россия — страна возможностей» и субсидии «Регион для молодых». В форуме участвовали молодые семьи или родители с детьми, а также семьи участников СВО. В течение двух дней для гостей мероприятия были организованы лекции, встречи и консультации с экспертами, мастер-классы и различные активности, 16 ноября стал семейным днем. В качестве наставников и спикеров выступали психологи, специалисты дошкольного образования, представители органов власти и государственных учреждений, а также общественных организаций.
Теме здоровья уделили особое внимание. Для иногородних участников министерством здравоохранения Иркутской области был организован консультационный пункт узких специалистов: педиатра, невролога, лора и других.
На открытии форума участникам свое видеообращение адресовала депутат Государственной Думы РФ Татьяна Буцкая. Парламентарий отметила важность института семьи во все времена и необходимость популяризации семейных ценностей, также подчеркнув, что молодые семьи с детьми — это та категория населения, которая нуждается в особом внимании, и подобные мероприятия способствуют выявлению её потребностей, а также помогают дать ответы на волнующие их вопросы.
Ярким и запоминающимся моментом на форуме стало зарождение новой семьи — студент ИрНИТУ Владислав Бауэр в торжественной обстановке сделал предложение своей возлюбленной Людмиле. Пару поздравил заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков. Он вручил им сертификат на покупку обручальных колец от партнера форума.
«Сегодня здесь собрались те, кто только начинает свой семейный путь, кто уже строит крепкие отношения и воспитывает детей, кто полон надежд и планов на будущее. Вы — наше настоящее и наше будущее. Именно от вас, от вашей энергии, ваших идей и вашей любви к своей семье и родному краю зависит, каким будет наш регион завтра. Уверен, что этот форум стал важным событием в вашей жизни и вдохновил вас, дал заряд сил, энергии и подарил хорошие впечатления», — обратился к участникам Андрей Южаков.
В панельной дискуссии на тему «Студенческие семьи: вызовы, проблемы и возможности» участие приняла заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Она в формате телемоста рассказала о мерах, принимаемых на федеральном уровне в этом направлении. Среди спикеров темы раскрыли специальные гости форума лектор Общества «Знание», российский гештальт-терапевт Любовь Розенберг и кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Татьяна Александрова.
«У нас была подготовлена очень интересная и насыщенная программа, несколько десятков специалистов мы привлекли к организации площадок, чтобы каждая семья с пользой для себя провела время. Форум проводим впервые, но хотим сделать его одним из наших ежегодных масштабных проектов, потому что поддержка молодых семей — это очень важная часть нашей работы. Основная задача форума — оказать всестороннюю помощь родителям, детям, молодым парам, показать им, как сближают время, проведенное вместе, общие интересы и интересные события», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Также в рамках форума подвели итоги областного конкурса клубов молодых семей, который проходил с октября по ноябрь. Сегодня в Иркутской области созданы 36 клубов молодых семей, они организуют на территориях работу, направленную на укрепление института семьи и семейных традиций в обществе. Победителем конкурса стал семейный волонтерский клуб Усольского района, второе и третье места поделили семейные клубы «Истоки» из Зиминского района и «Семья» из Киренского района.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутском Доме молодежи прошел IV Межрегиональный форум женщин-предпринимателей (18+), на который приехали около 500 участниц из 10 регионов России и делегация из Китайской Народной Республики. В работе форума приняли участие представители партии и активистки «Женского движения Единой России».