Глава Минобороны Израиля заявил, что палестинского государства не будет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное движение ХАМАС — разоружено. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Источник: Reuters

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано», — написал он в X. «[Сектор] Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами Армии обороны Израиля», — добавил он.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

