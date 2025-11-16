В экоакциях с начала года приняли участие 3,4 млн жителей Башкирии

Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил, что с начала 2025 года в регионе провели более десяти тысяч экологический мероприятий. Всего в них приняли более 3,4 млн человек или 85% населения.
По словам Фазылова, в регионе каждый год образуется более млн отходов. Для переработки действуют 18 мусоросортировочных комплексов, создали 37 тысяч мест накопления ТКО, за переработку отвечают шесть предприятий.
Он отметил, что несмотря на инфраструктуру, которая в регионе развита, важнее экологическая культура населения.
