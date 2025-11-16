Жители нескольких домов остались без холодной воды из-за аварии в Хабаровске

Сегодня в нескольких домах Хабаровска временно отключили холодную воду. Работы ведут специалисты МУП «Водоканал». Налажен подвоз питьевой воды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Отключение коснулось домов на улице Промывочной, 4а, 1б, 15, 15а, 15б, 15б/1, 15б/2 и в Шмаковском переулке 10 и 11. Специалисты МУП «Водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы.
По информации мэрии города, для тех, кто остался без водоснабжения, организован регулярный подвоз питьевой воды. Сотрудники коммунальных служб просят жителей проявить терпение и понимание в создавшейся ситуации. Работы планируют закончить как можно быстрее.