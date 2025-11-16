Названы сроки обучения по новой системе высшего образования в РФ

При переходе на новую модель высшего образования срок обучения в вузах России не станет единым. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
Так, в следующем учебном году в университетах стартует переход на новую систему высшего образования.
— Срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки, — цитирует заявление РИА Новости.
Инженеры, врачи и учителя будут проходить обучение на протяжении пяти лет. Для специалистов из сферы туризма и индустрии гостеприимства срок обучения составит четыре года.
По более сложным направлениям будет предусмотрена шестилетняя программа по получению высшего образования.
До этого специалисты составили список российских вузов, в которые труднее всего поступить. Анализ проводился на основе среднего балла ЕГЭ.
Уже в 2026 году все вузы России перейдут на новую систему высшего образования. О том, как это повлияет на признание российских дипломов в других странах, также рассказали ведомстве.