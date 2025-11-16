Закупки российскими компаниями пива из Европы рухнули в 4 раза

Структура поставщиков также претерпела значительные изменения. Лидером по экспорту пива в Россию в сентябре стала Германия, несмотря на сокращение своих продаж на российский рынок на треть — до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, чей экспорт уменьшился вдвое в месячном выражении и составил 622 тонны. Замыкает тройку Чехия, которая ещё в августе была главным поставщиком, но в сентябре её продажи сократились в 3,6 раза до 555 тонн.