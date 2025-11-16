Ричмонд
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик

Синоптик Тишковец: в Москве в конце следующей недели наступит оттепель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Оттепель наступит в столичном регионе в конце следующей недели, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на среду холодный фронт провалит к югу, и за ним хлынет студеный воздух. Местами пройдет кратковременный снег, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, к северо-западу — заморозки, и вся выпавшая накануне аномальная влага замерзнет, а значит на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1−2 сантиметра. Днем в регион заглянет гребень антициклона, благодаря чему распогодится, столбики дневных термометров покажут всего 0 — плюс 3, вечером слабый “минус”, — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в сумерках четверга осадки в столичном регионе маловероятны, подморозит до 0 — минус 3 градусов. В светлое время суток может пойти небольшого снега, а температура воздуха будет держаться около 0 градусов.

«В пятницу восстановится западно-восточный перенос воздушных масс, наступит оттепель, будет пасмурно. Если в ночное время около 0, то днем до плюс 3», — добавил он.