В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик

«В ночь на среду холодный фронт провалит к югу, и за ним хлынет студеный воздух. Местами пройдет кратковременный снег, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, к северо-западу — заморозки, и вся выпавшая накануне аномальная влага замерзнет, а значит на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1−2 сантиметра. Днем в регион заглянет гребень антициклона, благодаря чему распогодится, столбики дневных термометров покажут всего 0 — плюс 3, вечером слабый “минус”, — рассказал Тишковец.