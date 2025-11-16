Орнитологи призывают пермяков подкармливать птиц правильно

Чтобы кормушка не стала источником инфекции для самих птиц, а также не превратилась в мусорку во дворе или парке, которая привлечет крыс, ее надо просто чистить. Примерно раз в неделю или по мере необходимости, кормушку нужно очищать от шелухи, птичьего помета и снега. Помните, если вы положили туда хлеб — то очень быстро размокнет и испортится. Поэтому его остатки убрать стоит в тот же день.