Путин поздравил россиян с Днём самбо

Как известно, День самбо в России отмечается сегодня, 16 ноября. И в честь этого глава государства обратился к тем, кто занимается или занимался данным видом спорта. Он подчеркнул, что самбо не только требует серьезной физической подготовки, но и воспитывает моральные качества. В том числе волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику.