Путин поздравил россиян с Днём самбо

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и ветеранов спорта с Днем самбо. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.
Как известно, День самбо в России отмечается сегодня, 16 ноября. И в честь этого глава государства обратился к тем, кто занимается или занимался данным видом спорта. Он подчеркнул, что самбо не только требует серьезной физической подготовки, но и воспитывает моральные качества. В том числе волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику.
«Все эти качества востребованы в жизни, они формируют сильный характер, помогают преодолевать трудности», — подчеркнул Владимир Путин.
Тогда же он добавил, что сейчас самбо динамично развивается. Расширяется география спорта, а также растет число поклонников.
«Поздравляю вас с Днём самбо. Этот праздник, посвящённый поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием», — сказано в телеграмме.