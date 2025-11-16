В Волгограде после капремонта открылась детская поликлиника № 6

В ходе работ в здании полностью заменили окна, двери, электропроводку и системы вентиляции. Стены и полы отделали современными и безопасными материалами, а в кабинетах установили новую мебель. Чтобы маленьким пациентам было нескучно ждать приема, интерьеры украсили яркими рисунками с узнаваемыми персонажами. Особое внимание уделили безопасности: в поликлинике смонтировали новую пожарную сигнализацию и установили сплит-системы.