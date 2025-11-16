В Волгограде после капремонта открылась детская поликлиника № 6

Теперь более 18 тысяч юных жителей города будут получать медицинскую помощь в полностью обновленном, комфортном и безопасном пространстве. Модернизация стала возможной благодаря участию Волгоградской области в национальном проекте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
В ходе работ в здании полностью заменили окна, двери, электропроводку и системы вентиляции. Стены и полы отделали современными и безопасными материалами, а в кабинетах установили новую мебель. Чтобы маленьким пациентам было нескучно ждать приема, интерьеры украсили яркими рисунками с узнаваемыми персонажами. Особое внимание уделили безопасности: в поликлинике смонтировали новую пожарную сигнализацию и установили сплит-системы.
В медучреждении ведут прием квалифицированные специалисты, включая ЛОРа, офтальмолога, невролога и других врачей. Это уже второй объект поликлиники № 6, обновленный за последние годы.
Масштабная модернизация системы здравоохранения — одна из ключевых задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Программа охватывает всю Волгоградскую область и включает не только ремонт поликлиник, но и строительство ФАПов и обновление автопарка.