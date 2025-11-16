Роспотребнадзор помог свердловчанам отсудить 67 миллионов рублей

Напомним, что в ноябре 2025 года свердловчанка отсудила более 500 тысяч рублей за незаконное увольнение. Руководитель потребовал организовать сверхурочные смены для сотрудников без соответствующих приказов. Когда женщина не смогла выполнить поручение, на следующий день ее заставили написать заявление об увольнении по собственному желании.