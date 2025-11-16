Роспотребнадзор помог свердловчанам отсудить 67 миллионов рублей

За 9 месяцев 2025 года специалисты свердловского Роспотребнадзора помогли вернуть жителям 67 миллионов рублей. Всего за этот период составили 236 заключений для судов, из них рассмотрено 178, удовлетворено — 99,4%.
— Подготовили 78 исков в защиту прав конкретных потребителей и неопределенного круга лиц, из них рассмотрено 67, 98,5% были удовлетворены, — сообщили в региональной пресс-службе Роспотребнадзора.
Чаще всего в суд обращались из-за продажи товаров без маркировки, ущемляющих условий в договорах, некачественного холодного водоснабжения и продажи никотиносодержащей продукции в сети Интернет.
Напомним, что в ноябре 2025 года свердловчанка отсудила более 500 тысяч рублей за незаконное увольнение. Руководитель потребовал организовать сверхурочные смены для сотрудников без соответствующих приказов. Когда женщина не смогла выполнить поручение, на следующий день ее заставили написать заявление об увольнении по собственному желании.